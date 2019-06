Mabri Toikeusse va rejoindre Guillaume Soro, voici pourquoi

Guillaume Soro et son camp pourraient avoir un soutien de taille les jours à venir. Selon Mamadou Traoré, un très proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale, cette éventualité n’est plus loin au regard de la situation d’ostracisme à laquelle pourrait être confronté Albert Mabri Toikeusse, président de l’UDPCI, à cause de sa volonté de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2020 au sein du RHDP, parti au pouvoir.

‘’Mabri ne tardera pas à rejoindre le camp Guillaume Soro’’, selon Mamadou Traoré

"Hier, je crois que visiblement j'ai tapé là où ça fait mal. Et c'était l'objectif recherché. En effet, dans mon post d'hier j'ai dis que comme le RDR a décidé de tout mettre en œuvre pour en finir avec Guillaume Soro qui lui a permis de venir au pouvoir, comme ce parti a décidé de lui faire perdre à tout prix la présidence de l'APF quitte à ce que la Cote d'Ivoire perde ce poste, nous nous réservons également, nous les Soroistes, le droit de tout faire pour faire perdre le pouvoir au RDR en 2020. Quitte à nous allier avec le diable. Ces propos ont été relayés abondamment par les cyber activistes de ce parti.

Et comme beaucoup d'entre eux ne savent pas manipuler la langue de Molière et n'en comprennent même pas les images et les sens, ils sont allés dans tous les sens dans leurs commentaires de mes propos. Je m'explique d'une autre façon plus claire et plus crue afin qu'ils sachent de quoi je parle. Car apparemment, la compréhension des images ce n'est pas leur fort. Dois je leur rappeler qu'hier, pour faire tomber Bedié, le RDR s'est allié avec celui qu'il traite aujourd'hui de diable qu'est Laurent Gbagbo? Dois je également leur rappeler que pour faire tomber Gbagbo avec lequel il s'est allié hier, le RDR s'est allié avec celui qu'il traite aujourd'hui de diable qu'est Bedié ?

Et lorsque le RDR liait son pacte avec ces différents diables, nous les Soroistes étions ses lieutenants. Et nous avons vu que faire le pacte avec le diable permettait d'arriver à ses fins, permettait d'arriver au pouvoir. Ils nous ont bien éduqué ces gars du RDR! Je rappelle qu'en Décembre 99, lorsqu'il s'est attelé à faire tomber Bedié, le RDR n'a pas eu le pouvoir. Ce qui lui importait, c'était d'avoir la peau de Bedié. Par contre, en 2005 lorsqu'il s'est allié à Bedié, en 2010 il a eu le pouvoir. Très belle éducation du RDR que nous avons eu là ! Et comme il n'y a jamais deux sans trois, et comme le RDR nous a montré le bon exemple avec l'alliance avec le diable, en 2020, nous allons conseiller à notre mentor Guillaume Soro de s'allier lui aussi avec ce diable pour faire tomber le RDR.

Ce RDR qui a réussi la prouesse de se mettre à dos et ses opposants traditionnels et ses ex alliés que sont Bedié, Guillaume Soro, Anaky Kobenan et Gnamien Konan. Au vu des informations qui nous parviennent, Mabri ne tardera pas à nous rejoindre car il est en ce moment dans l'oeil du cyclone. En 2020, seul contre tous, je ne sais pas par quelle magie le RDR arrivera à gagner les élections si ce n'est par la fraude. Cette fraude qu'il prépare activement à travers certaines actions sur lesquelles je reviendrai très prochainement.

Ce parti sait qu'en ce moment il est très minoritaire. Mais il se cache derrière une majorité factice à travers le RHDP pour montrer ses muscles. Quel intérêt avons nous, nous les Soroistes de voir le RDR au pouvoir en Octobre 2020? Aucun puisque c'est avec ce parti que nous avons connu les pires persécutions, les pires humiliations de notre vie. Ce parti encore au pouvoir après 2020, c'est la galère pour nous les Soroistes, pour le PDCI, pour le FPI ainsi que pour tous les autres ex alliés. Ce parti au pouvoir c'est la galère pour tous les ivoiriens qui tirent en ce moment le diable par la queue et qui dorment la peur au ventre dans le climat de terreur qu'il a instauré.

Un climat de terreur animé par la Gestapo qu'il a mise en place. Une Gestapo qui kidnappe, qui assassine ses opposants et qui écoute régulièrement leurs conversations téléphoniques. Bref, une Gestapo à l'image des escadrons de la mort qui ont été installées dès le déclenchement de la rébellion. Ivoiriennes et ivoiriens de tout bord politique. Ivoiriennes et ivoiriens membres de la société civile; Ivoiriennes et ivoiriens, vous qui aspirez au changement qualitatif, vous avez en 2020 la clé de votre bonheur. Et cette clé c'est tout sauf le RDR au pouvoir.

‘’Guillaume Soro au pouvoir pour réparer toutes les fautes commises’’

Cette clé, c'est Guillaume Soro au pouvoir car il a fréquenté et côtoyé tous les Chefs d'État qui ont géré ce pays après Houphouet. Il a appris de leurs erreurs. Et il connaît les ivoiriens et leurs besoins. Avec lui au pouvoir au dernier trimestre de 2020 après une élection à laquelle il terrassera grâce à vos voix le RDR, vous oublierez tout le traumatisme que vous avez vécu sous le règne de ce parti. Et aidez nous à trouver et à convaincre ces fameux diables avec lesquels le RDR s'est allié hier afin qu'ils nous permettent de mettre définitivement ce parti au garage. Dix ans de traumatisme et de terreur organisés nous en avons assez!

Nous les Soroistes avons commis la plus grosse erreur de notre vie en les faisant venir au pouvoir. Nous réparerons notre faute en les faisant partir du pouvoir par les urnes et non par un coup d'État. Car nous savons que qui vient par l'épée périra par l'épée . Qui vient donc par un coup d'État ira également par un coup d'État. Et nous n'avons pas envie de finir notre mandat par un coup d'État. Mais RDR là, walahi, en 2020 même si nous ne gagnons pas cette élection, nous ferons tout pour que ce parti la perde avec fracas. Et nous avons les moyens pour y parvenir. Merci !

NB: Les titre, sous titres et chapeau sont de la Rédactio