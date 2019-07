Mel Eg Théodore: Palabres autour de sa dépouille mortelle

Mel Eg Théodore, ancien ministre ivoirien de la Ville et de la salubrité, a tiré sa révérence Jeudi 11 juillet 2019 en France après une longue maladie qui a eu raison de lui. Il venait de fêter ses 67 ans, la veille.

Les Ivoiriens en attente du programme des obsèques du Ministre Mel Eg Théodore

Mel Eg Théodore va manquer à la Côte d'Ivoire. En attendant le programme des obsèques élaboré par la famille éplorée, une polémique a lieu sur le transfèrement ou non en Côte d’Ivoire de la dépouille mortelle de l’illustre disparu. Il se raconte que le défunt aurait confié à son épouse qu’il ne souhaitait pas être inhumé dans son pays natal après son décès. Pis, qu’un envoyé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en la personne d’Emmanuel Essis, cousin germain du défunt, aurait été éconduit après qu’il a évoqué le sujet d’un transfert du corps à Abidjan.

Interrogé sur la question, un des frères de Mel Eg Théodore, Manassé Mel Eg, dit plutôt le contraire. « Mon frère souffrait. Il n'était pas en exil en France et n'a jamais eu de dernière volonté allant dans le sens de ce qui se raconte sur la place publique. Emmanuel Essis n'a rien dit et n'a rien validé avec la grande famille pour parler en son nom. Mon grand frère n'a jamais posé de condition quant au lieu de son inhumation. Malade, il était à Paris pour se faire soigner. Il n'a pas pu vaincre la maladie et il s'en est allé. Pour le respect de sa mémoire, il faut arrêter de créer la polémique autour de sa dépouille », s’est-il insurgé.

Puis d’ajouter: « En ce moment, nous attendons tous la décision de la grande famille pour donner le programme officiel de ses obsèques. Toutefois, retenez que tout ce qui est dit est faux et grossier et que la dépouille de mon grand frère va tranquillement rentrer à Abidjan sous peu pour être inhumée en présence de la grande famille au complet ».

Homme d’Eglise et politique, Mel Eg Théodore était le président du parti politique Union pour la démocratie citoyenne (UDCY) depuis janvier 2000. Ancien maire de la commune de Cocody, il n’avait plus regagné la Côte d’Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale qui a vu le départ du pouvoir du Président Laurent Gbagbo dont-il était très proche.