Côte d’Ivoire: Solange Mabri, l’épouse du Ministre, investit le terrain

La Présidente de la Fondation Solidarité Pour Tous, Mme Fatima Solange Mabri, l’épouse du Ministre Albert Mabri Toikeusse, est très active sur le terrain ces derniers temps.

Solange Mabri sur tous les fronts

Solange Mabri a pris part le samedi 20 juillet 2019 à Anono-village (Cocody), à la journée d’hommage en l’honneur de 5 700 femmes issues des 63 villages Atchan. L’épouse du Ministre Albert Mabri Toikeusse y participait à l’initiative du Ministre de l’Hydraulique, Laurent Tchagba, et dans la continuité de la célébration de la fête des mères. Co-marraine de cette cérémonie, Solange Mabri a offert 1000 complets de pagne plus la somme d’un 1 million de francs CFA à ses filleules, puis les a exhortées à la cohésion.

A ces femmes, elle a réitéré son engagement à soutenir leurs actions, visant à se prendre en charge. Plus tard à Andokoi, dans la commune de Yopougon, la Présidente de la Fondation Solidarité Pour Tous a communié avec ses filleules membres d’une faitière de plus de 20 associations des femmes d’Andokoi, à l’occasion de la 4ème édition de la fête des mères dudit quartier. Là encore, Solange Mabri a offert plusieurs complets de pagne et fait un important don en espèce pour le financement de leurs activités génératrices de revenus.

Selon Mme Mabri, ce geste s’inscrit dans le cadre de l’appui à l’autonomisation de la femme. Ces femmes, pour la plupart commerçantes ou simple ménagères, ont exprimé leur gratitude à l’épouse du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, pour ses nombreuses actions en faveur des couches défavorisées. Enfin à l’invitation de la Direction Générale du Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Abidjan 1(CROU –A1), Mme Fatima Solange Mabri s’est rendue le mercredi 24 juillet 2019, au Forum du Campus à Cocody, où elle a pris part en sa qualité de marraine, à la célébration couplée, des mamans et des papas de ladite structure.

Cette cérémonie qui s’est tenue sous la présidence du Ministre Beugré Mambé, Gouverneur du District d’Abidjan, a été l’occasion pour la Présidente de la Fondation Solidarité Pour Tous, de réaffirmer son engagement à soutenir les initiatives qui s’inscrivent dans le sens de l’épanouissement de la cellule familiale.