Jugé à Abidjan pour « crimes »: Blé Goudé réagit depuis La Haye

Alors que la Cour pénale internationale (CPI) l’a acquitté des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui pesaient contre lui, Charles Blé Goudé fait face à un nouveau procès, cette fois à Abidjan. Le dernier ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, libéré en février 2019 par la CPI, est accusé de « Crimes contre les populations civiles » et « Crimes contre les prisonniers de guerre ». Initialement prévu pour s’ouvrir, mercredi 24 octobre, le procès a été reporté au mercredi 30 octobre prochain. Solidaire de Blé Goudé, l’Union des anciens de la FESCI dont-il fut un des leaders, lui a témoigné son soutien.

Les anciens de la FESCI apportent leur soutien à Blé Goudé, sa réaction depuis La Haye

Ce Mercredi 23 Octobre 2019 à 15h était prévu au Palais de justice au plateau un procès contre le camarade Charles Blé Goudé. Selon ses conseils qui se sont confiés aux journalistes présents et à la foule venue nombreuse pour en savoir plus sur cet autre procès, l'audience est renvoyée au Mercredi 30 Octobre 2019. En effet, l'audience de cet après midi était consacrée à la mise en état de la procédure. Elle avait pour but de permettre aux avocats de Blé Goudé de prendre contact avec le dossier de leur client pour en savoir le contenu.

Malheureusement, la séance n'a pas pu se tenir faute d'éléments dans le dossier. C'est donc un renvoi d'office qui a été signifié aux avocats par le ministère public. Cependant, à leur sortie de cette audience qui s'est déroulée à huis clos, ils ont révélé que leur client est poursuivi pour deux chefs d'accusation: 1- Crimes contre les populations civiles. 2- Crimes contre les prisonniers de guerre. En attendant donc de recevoir en bonne et due forme les dossiers relatifs à la poursuite, les avocats ont affirmé être très optimistes sur l'issue de cette affaire et ont indiqué qu'ils plaideront la relaxe pure et simple.

La délégation de l'UNA-FESCI conduite par le Vice-président Eugène DJUÉ, a exprimé sa solidarité avec le SG Charles Blé Goudé et souhaité que ce procès ne vienne pas perturber le processus de réconciliation des fils et filles de Cote d'Ivoire, à un moment où, après l'acquittement au niveau international en Janvier dernier, les ivoiriens cherchent à tourner définitivement la page des crises en Cote d'Ivoire.

Très touché par la présence de la délégation à son procès, Le camarade Charles BLÉ GOUDÉ a tenu à exprimer, par téléphone, séance tenante, toute sa gratitude au chef de Délégation. Il l'a chargé de transmettre ses salutations et ses amitiés à tous les anciens de la Fesci, et a réaffirmé son engagement pour la recherche de la Paix et la Cohésion en Cote d'Ivoire .

Abidjan le 23 Octobre 2019

Pour la Communication,

Le Secrétaire National chargé de la Communication et des TIC,

BA REMY