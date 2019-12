Présidentielle: LIDER veut accroître les chances de victoire du RHDP

Le parti LIDER dirigé par Cissé Mamadou se réjouit de la très forte mobilisation de ses militants ainsi que des Ivoiriens lors du meeting du RHDP tenu le samedi 07 décembre 2019 à Yamoussoukro.

Après le meeting du RHDP à Yamoussoukro: LIDER prend position

Le 01er décembre 2019, un Bureau Politique extraordinaire de LIDER annonçait à l'unanimité la destitution du président sortant Karamoko Lancina conformément aux statuts et règlement intérieur pour ‘’incapacité de résultat’’; à mener à bien le transfert du patrimoine et des compétences du parti vers le RHDP. Le Bureau politique approuvait également, au regard des articles 11.3 des statuts et 25.1 du règlement intérieur de LIDER, la désignation de Cissé Mamadou en qualité de nouveau Président du Parti avec pour mission principale de conduire les affaires courantes et surtout de réussir le transfert de toutes les compétences de LIDER dans la grande famille RHDP.

A peine désigné président, Cissé Mamadou a réaffirmé l’attachement et la fierté de LIDER d’appartenir au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix, et a exhorté les militants à se mettre en ordre de bataille pour la victoire du RHDP lors des échéances électorales à venir. C’est d’ailleurs dans cette optique que Cissé Mamadou a invité les cadres et militants du parti à effectuer massivement le déplacement pour les Cérémonies d’Hommage au Président Félix Houphouët-Boigny et du Giga Meeting des 06 et 07 décembre 2019 à Yamoussoukro.

Dans une déclaration, N’Guessan Bewan Anicet, Membre du Bureau Politique du RHDP, se félicite de la mobilisation exceptionnelle de tous les militants venus de partout. « Je constate que le communiqué du Secrétaire Général de LIDER, dans lequel le Président Cissé Mamadou appelait à une mobilisation massive de nos cadres et militants, a été entendu, vu la présence effective de tous à Yamoussoukro », s’est-il rejoui. Le Délégué Sous-préfectoral Associé de Kossou, salue de même les décisions prises dans l'optique de redynamiser le parti afin d’accroître les chances de victoire du RHDP lors des prochaines échéances électorales.

Au nom des militants de Kossou, N’Guessan Bewan Anicet a exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara, Président du RHDP, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Président du Directoire du RHDP, au Ministre Adama Bictogo, Directeur Exécutif, et au Ministre Diarrassouba, Coordonnateur Régional ; pour les moyens mis à disposition pour faire de ces 2 journées de cérémonies, des moments de recueillement et de rappel sur la vie et le parcours du Président Félix Houphouet-Boigny et de joie immense.