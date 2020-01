Un ministre de Ouattara séduit Guillaume Soro, les aveux de l'ex-PAN

Guillaume Soro vit actuellement un exil forcé depuis qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui par les autorités ivoiriennes, le lundi 23 décembre 2019. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS) est poursuivi pour atteinte à la sureté de l'Etat et détournement de deniers publics. L'Assemblée nationale ivoirienne vient de procéder à la levée de l'immunité diplomatique du député de Ferké et de cinq autres députés arrêtés pour trouble à l'ordre public. Traqué par le régime, l'ex-président de l'hémicycle trouve du temps pour faire l'éloge de Marcel Amon-Tanoh.

Ce que pense Guillaume Soro de Marcel Amon-Tanoh

Les relations entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, jadis familiales, se sont détériorées au fil du temps. Le président ivoirien dont l'accession au pouvoir a été due en grande partie par l'ancien chef rebelle, avait toujours montré sa fierté et son admiration pour l'homme venu de Kofiplé, une localité située dans le département de Ferkessédougou.

Dimanche 7 juillet 2013, en visite d'Etat dans la ville natale de Guillaume Soro, le chef de l'Etat avait saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ancien chef des Forces nouvelles. "Il (Soro, NDLR) a fait preuve de sacrifice, il s’est battu pour que les populations au Nord puissent retrouver leur dignité par la nationalité ivoirienne. Je souhaiterais rendre hommage à Soro Guillaume pour les combats qu’il a menés, son courage, sa fidélité", a dit le numéro un ivoirien.

L'époque où de telles paroles étaient prononcées en l'endroit de ce père de quatre enfants, est bien loin. Aujourd'hui, le fossé s'est creusé entre les deux hommes. Guillaume Soro s'est déclaré candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, mais il est sous la menace d'un mandat d'arrêt international. Le leader des soroistes n'est pas rentré en Côte d'Ivoire comme annoncé le lundi 23 décembre 2019.

Toute cette adversité contre Alassane Ouattara n'empêche pas le "leader générationnel", comme l'appellent ses partisans, d'avoir de la sympathie pour Marcel Amon-Tanoh. Il l'a démontré grâce à une publication sur son compte Twitter. "J’ai toujours apprécié ce monsieur Marcel Amon-Tanoh que je trouve courageux et discret avec un sens élevé pour les affaires de l’Etat", a écrit Guillaume Soro en commentaire d'une publication du ministre des Affaires étrangères. Que cachent ces mots du président de GPS ?