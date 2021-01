Titrologie du lundi 4 janvier 2021: "Bédié assome Ouattara"

Titrologie du lundi 4 janvier 2021, décryptage de la Une des journaux et médias en Côte d’Ivoire, qui font un large écho des discours du nouvel an, prononcés le jeudi 31 décembre 2020 par le président de la République, Alassane Ouattara, par le chef de file de l’opposition ivoirienne, Henri Konan Bédié, et par Guillaume Soro. Outre les discours de fin d’année, la libération sous contrôle judiciaire de l’opposant Pascal Affi N’Guessan et la vie des populations, notament les fêtes de fin d'année ont aussi meublé l’actualité ivoirienne de ce lundi. Les commentaires vont bon train, selon sa ligne éditoriale et les bords politiques.

Titrologie du lundi 4 janvier 2021- Discours de fin d'année: "Ouattara donne un cours magistral à la classe politique"

Plusieurs journaux ivoiriens ont paré leurs Unes du discours "Mi figue mi raisin" selon le quotidien Le Bélier, du chef de l’État, Alassane Ouattara qui a annoncé les "10 priorités" de son quiquenat et la grâce collective pour 2 mille prisonniers condamnés pour des infractions mineures à l’occasion de son traditionnel message à la nation prononcé le jeudi 31 décembre 2020 à Abidjan.

"Routes, Santé, Emplois, Formation: Ce que nous ferons en 2021", titre Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental. Le média de service public rappelle, par ailleurs, le démarrage, ce lundi 04 janvier, du dépot des candidatures pour les élections législatives prévues le 6 mars en Côte d'Ivoire.

Pour Le Patriote, Alassane Ouattara "maintient le cap" du développement à travers cette adresse à la Nation. Pour Le Jour Plus, le chef de l'Etat ivoirien s'est tout simplement livré à un véritable "Cours magistral à la classe politique" ivoirienne plus que jamais divisée.

Pour les journaux proches de l'opposition, comme L'Héritage, c'est plutot le discours du chef de file de l'opposition, l'ancien chef de l'Etat Henri Konan Bédié qui a damé le pion à Ouattara. "Bédié assome Ouattara et crucifie le régime RHDP", titre le quotidien.