Distributeur des "tabourets", Adama Bictogo menacé à Agboville

Dans l’Agneby-Tiassa, le député sortant de la circonscription d’ Agboville commune, Adama Bictogo, aura fort à faire face au retour dans la région du Front populaire ivoirien (FPI) qui entend prendre part aux élections législatives prévues le 6 mars 2021.

Législatives 2021: Adama Bictogo sur un siège éjectable à Agboville commune, les raisons

« Bictogo ne sera plus le porte-parole du peuple d'Agboville. Il est là par défaut, car nous avons refusé de participer à toutes les élections. Cet état de fait doit être rapidement corrigé", a lâché Blaise Lasme, l’un des responsables de la jeunesse du parti de Laurent Gbagbo et fils de la région. Le directeur-exécutif du RHDP a remporté en 2016, les élections législatives dans la circonscription d' Agboville-commune au terme d'un scrutin boycotté par le FPI, après la chute du régime Gbagbo.

Député sortant de cette circonscription électorale réputée acquise au FPI, une victoire du candidat Bictogo au soir du 6 mars prochain, est quasi incertaine, selon Blaise Lasme. Il abondait dans le même sens que son ainé, Moïse Lida Kouassi, qui, en tournée le week-end dernier dans la région du Loh-Djiboua, a sonné la mobilisation pour la reconquête de tous les bastions du FPI, passés aux mains du RHDP du président Alassane Ouattara.

Avec ses nouveaux alliés du PDCI-RDA et de l’UDPCI, le parti de Gbagbo espère que le 6 mars 2021 sonnera la fin de l’hégémonie du RHDP et de ses représentants dans de nombreux bastions de l’opposition dont Lakota, Divo, Agboville, Man, Yopougon et bien d’autres. "Le FPI et le PDCI unis, vont mettre fin à cette comédie qu'on sert aux peuples de Lakota et de Divo, juste pour se donner une majorité", a insisté Lida Kouassi.

Les législatives du 6 mars seront un test grandeur nature pour le FPI qui a décidé de reprendre pied avec les compétitions électorales nationales, après 10 ans de boycott volontaire.