Côte d'Ivoire: Guillaume Soro humilie Alassane Ouattara et le RHDP

Encore une autre victoire de Guillaume Soro sur Alassane Ouattara et le RHDP ? En tout, selon Mamadou Traoré, un incorruptible de l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, le meeting d’hommage au président de la République, Alassane Ouattara, tenu le samedi 27 juillet 2019 à Ferkessédougou, a été un gros échec.

Seul contre tous à Ferkessédougou, Guillaume Soro remporte la bataille

"Seul contre tous. C'est à cette bataille épique à laquelle nous avons été contraints d'assister hier Samedi à Ferké. En effet, tout un régime s'est déplacé dans cette localité pour essayer de déstabiliser Guillaume Soro sur ses bases. Peine perdue. La mobilisation obtenue n'a pas été comme l'avaient souhaité les organisateurs de cette cérémonie malgré le convoyage de plusieurs cars remplis de sardinards venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire.

En effet, cette cérémonie a été royalement et poliment boudée par les populations de Ferké. Seuls ceux qui ont été convoyés dans cette localité, les sardinards, ont rempli le lieu de la cérémonie. Souvenons-nous qu'après sa démission de l'Assemblée Nationale, Guillaume Soro s'est rendu à Ferke. Il y a été accueilli par ses parents dans la liesse populaire. Il a organisé un giga meeting jamais égalisé dans cette localité et un Vendredi, jour important pour la majorité de la population musulmane.

Et il n'a pas eu besoin de convoyer onze régions du Nord pour se donner un sentiment de popularité. Et sur la terre de ses ancêtres, il a lancé un défi à ses adversaires politiques. Il les a mis au défi d'organiser à Ferke une telle mobilisation, sans sardine, sans huile, sans sacs de riz et sans deux milles francs distribués aux populations afin de les mobiliser.

Il les a également mis au défi d'organiser un tel meeting un Vendredi à Ferke. Depuis son passage mémorable dans cette localité, cela fait la deuxième cérémonie d'hommage au Chef de l'État organisée par les dirigeants du RHDP qui s'est soldée par un poteau fracassant, pour parler comme les ivoiriens. Cette mobilisation du RHDP à Ferke, dans le fief de Guillaume Soro, montre clairement que l'adversaire le plus craint de ce parti c'est bel et bien Bogota.

Qui avait dit qu'il était fini et qu'il ne représentait plus rien dans ce pays ? Une chose est sûre et certaine. On ne mobilise pas tout un gouvernement, toute une majorité présidentielle, plus de deux milliards qui auraient pu servir à construire des centres de santé, des école et des forages à nos populations du Nord démunies, pour tenter d'effacer les traces d'un moins que rien.

A moins que ceux qui ont tenté cette aventure ne soient au même niveau que ce prétendu moins que rien qu'on veut imiter. Walahi Guillaume Soro, tu n'es pas l'homme. Tu es génie. Et je suis fier et honoré de faire partie de ton cercle d'apprentis génies. Courage à mes amis et frères du RHDP. Ce n'est pas facile d'imiter et de combattre Guillaume Soro. Bravo à toi Guillaume Soro d'avoir réussi, loin de ton fief, à humilier le RHDP sur la terre de tes ancêtres".

NB: Les titre, sous titre et chapeau sont de la rédactio